В Самарской области двое мужчин пытались перебросить в колонию 8 телефонов

При досмотре у них нашли и изъяли 8 сотовых телефонов, 4 сим-карты и пакет с веществом белого цвета. Фото: УФСИН по Самарской области

Два жителя Самарской области попытались перебросить в шестую исправительную колонию запрещенные предметы. Их задержали на прилегающей территории учреждения возле участков внешней запретной зоны во время попытки совершения преступления. При досмотре у них нашли и изъяли 8 сотовых телефонов, 4 сим-карты и пакет с веществом белого цвета, которое уже направлено на экспертизу. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

«По факту произошедшего проводится проверка. Передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении УИС или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа от 25 до 50 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, на крыше многоквартирного дома в Самаре произошел взрыв.

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