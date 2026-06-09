В Самаре продлили прием заявок на кинофестиваль «Соль Земли»

Автору фильма, признанного лучшим, вручат золотую статуэтку Архангела Михаила. Фото: администрация Самары.

В Самаре прием заявок на XIX Международный кинофестиваль «Соль Земли» продлили до 1 июля продлен прием заявок на XIX Международный кинофестиваль «Соль Земли». Он будет проходить с 14 по 18 сентября. Об этом сообщает администрация города.

«Автору фильма, признанного лучшим, вручат золотую статуэтку Архангела Михаила – духовного покровителя всех, кто борется со злом, символа кинофестиваля «Соль земли». Также будут вручены призы за лучшую операторскую работу, за лучший фильм в каждой из пяти номинаций и спецпризы», – рассказали организаторы.

Конкурс документальных фильмов пройдет по пяти номинациям: «Здесь и сейчас» (фильмы-портреты современников и события современной жизни), «Времена не выбирают» (исторические фильмы и портреты выдающихся личностей), «Русский Собор» (фильмы о традиционном укладе жизни, диалоге культур, православии), «Чти отца твоего и матерь твою» (фильмы о семье и поколениях), «Камо грядеши?..» (фильмы-размышления о сложных явлениях жизни).

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