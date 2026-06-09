Средняя зарплата в Самарской области выросла до 79 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата за январь-март 2026 года выросла на 11,9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На 8,1% вырос объем денежных доходов Самарской области за первый квартал 2026 года. Такие данные представил Самарастат на основании социально-экономического положения области за январь-апрель 2026 года.

«В первом квартале 2026 года население израсходовало денежных средств на покупку товаров и оплату услуг на 6,1% больше, чем в первом квартале 2025 года», – говорится в докладе.

Средняя начисленная зарплата за январь-март 2026 года выросла на 11,9% и составила более 79 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в первом квартале получали специалисты в сфере информации и связи – более 117 тысяч рублей. Финансисты и страховщики в среднем получали более 111 тысяч рублей, а те, кто занимается добычей полезных ископаемых, – свыше 104 тысяч рублей ежемесячно в среднем.

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