Прокуратура проводит проверку возгорания кровли многоквартирного дома в Самаре

Повреждено частично покрытие кровли Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре на крыше многоквартирного дома в поселке Мехзавод произошел разрыв электробитумного котла. После этого началось возгорание. Пострадавших нет. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Примерно в 21:00 произошел разрыв электробитумного котла, установленного подрядной организацией на крыше дома. Пострадавших нет, повреждено частично покрытие кровли площадью до 5 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Происшествие случилось 8 июня. Котел был установлен подрядчиком, который проводил капитальный ремонт кровли. Адрес дома: поселок Мехзавод, 5 квартал, дом 3. По итогам проверки прокуратура Красноглинского района примет меры реагирования.

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