В Самаре создали детализированный 3D-атлас свиньи

Программное обеспечение позволяет детально изучать анатомию животного. Фото: СамГМУ

Детализированный 3D-атлас свиньи разработали самарские ученые вместе с коллегами из Белгорода. Работа вели на базе центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ.

«Программное обеспечение позволяет детально изучать анатомию животного: модель можно вращать, масштабировать, «разбирать» на отдельные системы и органы», – прокомментировала пресс-служба вуза.

Для каждого элемента в атласе есть названия на русском языке и латыни, а также краткое описание функций. Систему можно устанавливать на компьютеры, ноутбуки, сенсорные панели. Ее создали для студентов профильных вузов и техникумов, в также для воспитанников аграрных классов.

Ранее в вузе создали другие атласы, например, по анатомии курицы. В планах – создать пособия по собаке и лошади.

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