Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 11:17

В Самаре мотоциклист столкнулся с водителем электросамоката

Водителя СИМ направили на амбулаторное лечение после ДТП в Самаре
Елизавета ЖИРНОВА
Телесные повреждения получил 40-летний водитель СИМ Фото: ГУ МВД по Самарской области

Телесные повреждения получил 40-летний водитель СИМ Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре мотоциклист столкнулся с водителем электросамоката. Телесные повреждения получил 40-летний водитель СИМ. Ему назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«33-летний водитель мотоцикла HARLEY DAVIDSON STREET двигался по улице Победы со стороны Средне-Садовой. Он допустил столкновение с электросамокатом под управлением 40-летнего мужчины, который поворачивал налево на улицу Александра Матросова», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 8 июня в 22:58 в Советском районе. Столкновение случилось в районе дома № 89 по улице Победы. Водитель электросамоката двигался со стороны улицы Ново-Вокзальной. Обстоятельства ДТП выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал