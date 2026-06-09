Телесные повреждения получил 40-летний водитель СИМ Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре мотоциклист столкнулся с водителем электросамоката. Телесные повреждения получил 40-летний водитель СИМ. Ему назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«33-летний водитель мотоцикла HARLEY DAVIDSON STREET двигался по улице Победы со стороны Средне-Садовой. Он допустил столкновение с электросамокатом под управлением 40-летнего мужчины, который поворачивал налево на улицу Александра Матросова», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 8 июня в 22:58 в Советском районе. Столкновение случилось в районе дома № 89 по улице Победы. Водитель электросамоката двигался со стороны улицы Ново-Вокзальной. Обстоятельства ДТП выясняются.

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