Кинотеатр находится у Ладьи. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 10 по 14 июня. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

В среду, 10 июня, можно будет посмотреть «Мой космос» (17.30 – 18.00), «Шепот сердца» (18.10 – 20.00), «День сурка» (20.10 – 21.50). В четверг, 11 июня, пройдет концерт духового оркестра, посвященный Дню России, и покажут «Я шагаю по Москве» (21.00 – 22.20).

В пятницу, 12 июня, запланированы к показу анимационный проект «Гора Самоцветов» (16.30 – 18.15), «Движение вверх» (18.20 – 20.30), «Адмиралъ» (20.40 – 22.40). В субботу, 13 июня, зрители увидят на экране «Кукольный дом» (17.30 – 17.50), «Трое в лодке, не считая собаки» (18.00 – 20.05), «Одержимость» (20.15 – 22.00).

В воскресенье, 14 июня, можно посмотреть «Барбоскины на даче» (16.30 – 17.50), «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (18.00 – 19.10), «ВАЛЛ-И» (19.20-21.00), «Не одна дома» (21.10 – 22.30).

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