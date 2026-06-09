В Самаре Lada Largus сбила девушку, переходившую дорогу на красный

Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение и госпитализировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 11:10 в Октябрьском районе Самары 45-летняя женщина за рулем Lada Largus ехала по улице Лейтенанта Шмидта со стороны улицы Жуковского. Напротив дома №110 по улице Ново-Садовой она сбила 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение и госпитализировали», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самаре мотоциклист столкнулся с водителем электросамоката.

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