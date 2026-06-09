Максим Кузьмин и Эдгар Севикян покинули «Акрон»

Кузьмин покидает команду по истечение контракта, а Севикян по истечению арендного соглашения Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

9 июня тольяттинский «Акрон» объявил об уходе Максима Кузьмина и Эдгара Севикяна. Кузьмин покидает команду по истечению контракта, а Севикян по истечению арендного соглашения.

«Благодарим футболистов за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - прокомментировали уход игроков в клубе.

Максим Кузьмин перешел в «Акрон» в 2024 году и провел два сезона в РПЛ. За это время он провел за красно-черных 57 матчей и отметился пятью голевыми передачами.

Севикян пополнил состав тольяттинской команды в сентябре 2025 года и провел за «Акрон» 15 матчей.