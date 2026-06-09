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НовостиСпорт9 июня 2026 15:28

Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» объявили о продлении соглашения с голкипером Сергеем Песьяковым
Роман ГЕРАСЬКОВ
Новое соглашение Песьякова с «Крыльями Советов» рассчитано на два года

Новое соглашение Песьякова с «Крыльями Советов» рассчитано на два года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Вратарь и капитан «Крыльев Советов» Сергей Песьяков продлили контракт с самарским клубом. В социальных сетях команды выложили ролик, в котором Песьяков поблагодарил болельщиков и партнеров, после чего заявил, что пролили соглашение.

«Сергей - наш лидер и капитан. В минувшем чемпионате он еще раз доказал, что является одним из лучших вратарей в России. Он является ключевым звеном нашей обороны. Сергею очень комфортно в Самаре, он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья»,- прокомментировал генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.

Новое соглашение Песьякова с «Крыльями» рассчитано на два года. Сергей перешел в самарский клуб весной 2024 года. За это время голкипер провел за волжан 50 матчей, 11 из на ноль. В прошедшем сезоне Песьяков сыграл во всех 30 матчах РПЛ.