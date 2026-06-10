Детский лагерь «Россия» пытаются вернуть в муниципальную собственность Самары

В суд было подано обращение о признании права муниципальной собственности, но процесс пока не завершен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под одним из постов губернатора Самарской области во «ВКонтакте» жительница региона обратилась с просьбой обратить внимание на судьбу детского лагеря «Россия», работу которого приостановили еще в 2013 году из-за невыгодности – федеральные власти установили фиксированную цену на путевки не более 10 тысяч рублей. Однако реальная стоимость была выше – около 15 тысяч рублей.

«Обратите внимание на этот уникальный центр в сосновом лесу. Займитесь этим вопросом лично, пожалуйста», – написала женщина, обращаясь к главе региона.

Ей ответила администрация Красноярского района, на территории которого находится центр. Представитель ведомства пояснил, что в связи с запущенным состоянием территории бывшего детского лагеря в суд было подано обращение о признании права муниципальной собственности, но судебный процесс пока не завершен.

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