Несколько промпредприятий повредилось из-за атаки БПЛА на Самарскую область

На местах работают оперативные службы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, в Самарской области в результате атаки БПЛА оказались повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«К сожалению, зафиксированы повреждения на нескольких промпредприятиях. Сейчас на местах работают оперативные службы», – написал глава региона.

Утром регион снова подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Всего было сбито несколько десятков БПЛА, пострадали три человека.

Угроза атаки продолжает действовать с 02:00. В 05:45 к ней еще присоединилась ракетная опасность, которую сняли в 07:35. В Самаре звучала сирена, приостанавливалось движение наземного общественного транспорта и закрывался аэропорт.

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