В Самаре состоится встреча о традициях русского ювелирного искусства

Представят уникальные коллекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В самарской галерее «Новое пространство» 11 июня в 16:00 состоится встреча «Ювелирные сказы земли Костромской». Представитель ювелирного дома расскажет об истории создания украшений в России и представит уникальные коллекции. Вход свободный. Об этом сообщили в СОУНБ.

«Ювелирный дом существует больше четверти века и специализируется на техниках горячей эмали. Мы представили одну тысячную нашей коллекции. Познакомим вас с исконно русскими костромскими техниками и расскажем, как они воплощаются в наших изделиях», — говорится в сообщении.

Ранее в галерее открылась выставка «Эмаль России 2.0». Она представила более 240 работ ста лучших эмальеров страны. Экспозиция будет работать до 25 июля. Встреча состоится по адресу: проспект Ленина, 14а. Возрастное ограничение: 12+.

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