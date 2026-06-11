10 лет хранят в Самаре невостребованные документы на недвижимость

Спустя 10 лет невостребованные документы уничтожают. Фото: Роскадастр Самарской области

В Роскадастре Самарской области хранятся более 600 тысяч оригиналов документов на недвижимость, которые жители региона не забрали своевременно в МФЦ. Такие документы считают невостребованными, только за прошлый год их число выросло на 90 тысяч, а с начала 2026 года – еще на 31 тысячу.

«Максимальный срок хранения в архиве «забытых» документов на недвижимость составляет 10 лет», – уточнила пресс-служба ведомства.

Спустя 10 лет документы уничтожают: в 2025 году утилизировали более 11 тысяч пакетов документов.

В МФЦ документы на недвижимость хранят 45 дней, после чего их передают в Роскадастр. Чтобы забрать их оттуда, нужно написать заявление в филиале на улице Ленинской, 25А, либо обратиться к сервису выездного обслуживания. Подробности можно узнать по телефонам 8 (846) 200-50-28, 8-800-100-34-34. Самарцам напоминают, что оригиналы документов могут понадобиться, например, при продаже недвижимости, поэтому хранить их нужно дома.

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