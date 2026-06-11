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НовостиПроисшествия11 июня 2026 4:32

В Сызрани водитель Lada Granta врезался в дерево

В Сызрани 23-летний пассажир Lada Granta скончался на месте ДТП
Елизавета ЖИРНОВА
Водитель доставлен в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель доставлен в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани произошло смертельное ДТП на улице Декабристов. Авария случилась в четверг 11 июня в 05:10. 23-летний водитель за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в дерево,23-летний пассажир погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло возле дома № 98. Автомобиль съехал с дороги вправо по ходу движения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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