В Сызрани водитель Lada Granta врезался в дерево

Водитель доставлен в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани произошло смертельное ДТП на улице Декабристов. Авария случилась в четверг 11 июня в 05:10. 23-летний водитель за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в дерево,23-летний пассажир погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло возле дома № 98. Автомобиль съехал с дороги вправо по ходу движения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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