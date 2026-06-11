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НовостиОбщество11 июня 2026 4:33

В Самаре согласовали внешний облик ветлечебницы на улице 8 марта

Минград Самарской области согласовал облик ветеринарной лечебницы
Александра ТАЙБАТРОВА
Ветлечебница расположится на земельном участке площадью более 450 квадратных метров

Ветлечебница расположится на земельном участке площадью более 450 квадратных метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре согласовали архитектурно-градостроительный облик ветеринарной лечебницы, которую реконструируют в Красноглинском районе, на улице 8 марта, 31. Соответствующий документ подготовили в минграде Самарской области, он датирован 8 июня.

Ветлечебница расположится на земельном участке площадью более 450 квадратных метров, она будет одноэтажной.

В министерстве подтвердили, что внешний вид ветеринарной лечебницы после реконструкции соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства, и поэтому согласовали его.

Ранее минград согласовал внешний вид жилого дома на Мехзаводе.

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