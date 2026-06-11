В Самаре согласовали внешний облик ветлечебницы на улице 8 марта

Ветлечебница расположится на земельном участке площадью более 450 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре согласовали архитектурно-градостроительный облик ветеринарной лечебницы, которую реконструируют в Красноглинском районе, на улице 8 марта, 31. Соответствующий документ подготовили в минграде Самарской области, он датирован 8 июня.

Ветлечебница расположится на земельном участке площадью более 450 квадратных метров, она будет одноэтажной.

В министерстве подтвердили, что внешний вид ветеринарной лечебницы после реконструкции соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства, и поэтому согласовали его.

Ранее минград согласовал внешний вид жилого дома на Мехзаводе.

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