В Самарской области озвучили последствия атаки БПЛА на регион 10 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
10 июня Самарская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В небе над регионом средства ПВО и мобильные боевые группы сбили несколько десятков БПЛА. О последствиях атаки в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях», – сообщил глава региона и уточнил, что на месте ЧП работали оперативные службы.
После атаки беспилотников три человека получили травмы, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Беспилотную опасность отменили днем 10 июня.
Самарцам напомнили о запрете на съемку и публикацию фото и видео с мест атаки БПЛА: это может сыграть на руку противнику.
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