Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 5:02

В Самаре пассажиров ж/д вокзала уводят в укрытие при ракетной опасности

Поезда задерживают до отбоя тревоги в Самаре
Елизавета ЖИРНОВА
Следите за объявлениями на вокзале и оперативно реагируйте

Следите за объявлениями на вокзале и оперативно реагируйте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При объявлении ракетной опасности на самарском железнодорожном вокзале поезда задерживают по отправлению. Пассажиров отправляют в укрытие на цокольный этаж здания вокзала. Состав отправляется только после отбоя ракетной опасности. Об этом сообщил минтранс Самарской области под одним из постов губернатора.

«Такие меры действуют для безопасности жителей и гостей города», — рассказали в ведомстве.

Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями на вокзале и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Напомним, самарский адвокат Лапицкий объяснил, могут ли уволить сотрудников при атаке БПЛА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал