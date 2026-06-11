Глава Самары Иван Носков заявил о неизбежном ответе за атаку БПЛА 10 июня

Глава Самары прокомментировал инцидент во время встречи с активом Ассоциации ветеранов СВО. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

10 июня Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали три человека, а промышленные предприятия получили повреждения. В небе над регионов сбили несколько десятков вражеских БПЛА. Глава Самары Иван Носков прокомментировал этот инцидент во время встречи с активом Ассоциации ветеранов СВО.

«Враг не может одержать победу на поле боя, поэтому предпринимает попытки деморализовать тыл», – отметил мэр города.

По словам Ивана Носкова, за атаку беспилотников на Самарскую область преступникам в свое время придется ответить.

Ранее власти озвучили последствия атаки вражеских беспилотников на Самарскую область.

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