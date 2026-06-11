Две женщины сорвались с обрыва на квадроцикле в Тольятти

Женщины получили серьезные травмы и нуждались в срочной медицинской помощи Фото: ПСС Самарской области.

Недалеко от Тольятти две женщины сорвались с обрыва, когда катались на квадроцикле. ЧП произошло 10 июня возле турбазы «Поршень», рассказали в ПСС Самарской области.

«Женщины получили серьезные травмы и нуждались в срочной медицинской помощи», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

На помощь им в 17.35 отправился спасательный катер. На месте ЧП работали три спасателя. Примерно через полтора часа пострадавших доставили на берег, где передали подоспевшим на помощь медикам. На скорой помощи женщин отправили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал