В Самарской области вернули кредиторам более 2 млн рублей

Деньги уже поступили в конкурсную массу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области благодаря вмешательству надзорного ведомства в конкурсную массу вернули более 2 млн рублей. Эти деньги вывел бывший финансовый управляющий в ходе процедуры банкротства. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Финансовый управляющий в рамках реализации имущества должника не перечислил в конкурсную массу деньги, поступившие по итогам торгов. Тем самым он причинил ущерб независимым кредиторам», — рассказали в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». После вмешательства прокуратуры бывший финансовый управляющий добровольно возвратил средства. Деньги уже поступили в конкурсную массу.

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