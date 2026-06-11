Тольяттинские химики поддержали экоинициативу жителей Комсомольского района

Проект тольяттинцев получил грантовую поддержку от химпредприятия / Фото: АО "ТОАЗ"

Тольяттинские химики поддержали экологическую инициативу жителей Комсомольского района «Чистота — залог здоровья». Проект территориального общественного самоуправления № 1 (ТОС-1) получил грантовые средства в рамках благотворительной программы Тольяттиазота «Химия добра» в 2025 году.

Так, экологическая инициатива охватила многоквартирные дома на улицах Механизаторов и Мурысева, а также школу № 80 и детский сад «Мечта». В рамках проекта была демонтирована устаревшая контейнерная площадка для сбора мусора. Вместо нее активисты обустроили новое место, где будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Также площадку огородили и защитили от осадков навесом.

«Помогая реализации проектов в области благоустройства, мы рассчитываем не только на качественные изменения общественного пространства и улучшения экологической обстановки, но и на формирование у самих тольяттинцев культуры осознанного отношения к месту жительства, необходимости поддержки чистоты и порядка», - сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, химпредприятие реализует грантовую программу с 2019 года. За это время компания поддержала различные общественно значимые инициативы на 20 млн рублей.

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