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НовостиОбщество11 июня 2026 6:54

Минтруд объяснил самарцам, как не получить прогул при ракетной опасности

В Самаре отсутствие на работе во время сигнала не считается прогулом
Елизавета ЖИРНОВА
Отсутствие на рабочем месте во время сигнала не считается прогулом

Отсутствие на рабочем месте во время сигнала не считается прогулом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве труда Самарской области ответили на вопросы жителей об оплате неявки на работу из-за ракетной опасности. Отсутствие на рабочем месте во время сигнала не считается прогулом. Об этом сообщили под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте».

«При объявлении сигнала до начала или во время рабочего дня отсутствие на работе оплачивается по статье трудового кодекса о неисполнении обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Размер выплаты — не менее 2/3 от фактической зарплаты за этот период», — пояснил минтруд.

Самарцы спросили, как оплачивать время, когда из-за ракетной опасности и остановки транспорта люди не смогли вовремя попасть на работу. При этом после отбоя сигнала и прошествии достаточного времени для проезда неявку могут расценить как неоправданную. Но если причина уважительная, например, закрытие детского сада, работник может предложить работодателю удаленную работу, если это возможно.

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