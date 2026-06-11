Практики КРТ станут драйвером для градостроительства

На заседании Совета законодателей ПФО обсудили механизм комплексного развития территорий. Фото: предоставлено пресс-службой Самарской Губернской думы

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в 80-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло 9–10 июня в Нижнем Новгороде. Главной темой пленарного заседания стало комплексное развитие территорий (КРТ) и кадровый потенциал строительной отрасли - вопросы, напрямую влияющие на качество жизни миллионов людей.

В работе Совета участвовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатели законодательных собраний регионов округа и члены молодежного парламента.

Игорь Комаров пояснил, в ПФО за январь–апрель 2026-го темпы строительства снизились на 13,7%. Но решение для отрасли есть.

«Одним из ключевых направлений является расширение практики комплексного развития территорий, - отметил Игорь Комаров. - Этот инструмент позволяет одновременно обновлять жилищный фонд, развивать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, формировать комфортную городскую среду».

По итогам 2025 года ПФО занял 2-е место в России по вводу жилья. Целевой показатель на 2030 год — более 0,8 квадрата на человека, средний по округу пока 0,64. Лидеры — Татарстан и Удмуртия, которые уже перешагнули планку. Всего в округе заключено 126 договоров КРТ на площади более 2,5 тыс. гектаров. Это значит, что будет построено более 10 млн квадратных метров нового жилья, а ветхий фонд уйдет в прошлое. Об этом рассказал председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

«Механизм КРТ решает две задачи - расселяет аварийный фонд и строит жилье с социальной инфраструктурой, - отметил он. - Но сегодня строительная отрасль столкнулась с серьезными вызовами: высокая стоимость денег, рост ставок ипотеки, снижение спроса, дефицит кадров. Если не модернизировать законы, через 2–3 года получим дефицит предложения и торможение проектов».

Геннадий Котельников привел конкретные примеры реализации КРТ в Самарской области. В регионе удается совмещать расселение аварийного жилья с возведением современных кварталов, школ, поликлиник и дорог. В 20 проектах КРТ запланирован снос более 400 аварийных и ветхих домов.

«Комплексное развитие территорий – это важный механизм для любого региона, - отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. - В КРТ заинтересована власть - исполнительная и законодательная, заинтересованы сами люди, это делается для них. Территория должна быть застроена с учетом потребностей людей, важно создать красивую, гармонирующую с городским пространством архитектуру. Те жители, которые в ходе КРТ улучшают свои жилищные условия, должны понимать, когда это будет построено, все должно быть четко и прозрачно. Важно соблюсти и интересы инвестора».

Как отметил спикер областного парламента, губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев создал в регионе новое министерство – министерство градостроительной политики. В Самарской Губернской Думе создана специальная комиссия по градостроительству, в нее входят депутаты, профессионалы отрасли, общественные организации, представители профильного министерства. По итогам заседания на Совете приняли пакет рекомендаций по совершенствованию законодательства о КРТ.

Рассмотрели на Совете законодателей ПФО и вопросы развития молодежного парламентаризма в ПФО. Прозвучало предложение – наделить молодежные парламенты правом законодательной инициативы. Геннадий Котельников подчеркнул, что в Самарской области общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе наделен этим правом одним из первых в стране – с марта 2011 года.