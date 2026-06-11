Масштабная ярмарка вакансий пройдет в Самаре 26 июня

Ярмарка дает возможность соискателям сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. Фото: минтруд Самарской области

26 июня в Самарской области состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятия организуют на 12 площадках – во всех городских округах региона и в Красноярском районе. В Самаре основной площадкой станет ТЦ «Гудок».

«Ярмарка дает возможность соискателям сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. У компаний есть возможность представить свои вакансии, пути карьерного продвижения», – отметил директор кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

В ярмарке примут участие крупные промышленные, транспортные предприятия, учреждения социальной сферы и многие другие. Они предложат вакансии в разных сферах. Отдельные площадки организуют для трудоустройства участников СВО и членов их семей.

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