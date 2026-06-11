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НовостиОбщество11 июня 2026 7:44

Жители двух поселков в Самарской области недовольны их объединением

Жители Самарской области выступили против слияния поселков
Елизавета ЖИРНОВА
Они просят пересмотреть решение об объединении двух поселков

Они просят пересмотреть решение об объединении двух поселков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области жители поселка Усть-Кинельский обратились к губернатору Вячеславу Федорищеву. Они просят пересмотреть решение об объединении двух поселков — Усть-Кинельского и Алексеевки. Людей также возмутило назначение руководителем территориальных управлений главы Алексеевки. Об этом сообщается в комментариях под постом губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Глав поселков пора менять на молодых и коммуникабельных людей», — написали жители.

Жители поселка Усть-Кинельский просят отдать руководство своему главе. В комментариях нашлись и те, кто встал на защиту действующей власти. Одна из жительниц отметила, что глава Алексеевки всегда на связи, знает проблемы поселка и помогает людям. Ответ от администрации на обращение жителей пока не поступал.

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