Механизаторы в Самарской области поборются за 100 тысяч рублей

Конкурсанты выполнили теоретические задания, продемонстрировали свои навыки на практике. Фото: минтруд Самарской области

В Самарской области провели региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди механизаторов. Его организовало региональное министерство труда вместе с минсельхозом на базе Самарского аграрного университета.

«В нашем конкурсе участвуют разновозрастные специалисты со всей области, это профессионалы, которых ценят на их предприятиях», – рассказала врио замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

На региональный этап конкурса пришло 10 заявок из разных районов губернии. Конкурсанты выполнили теоретические задания, продемонстрировали свои навыки на практике.

Победитель получит 100 тысяч рублей и представит регион на федеральном этапе конкурса в Тамбовской области. За второе место положено 50 тысяч рублей, а за третье – 30 тысяч рублей. Имена победителя и призеров станут известны в конце июня.

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