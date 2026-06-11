Самарцы считают, что депутатам платят неоправданно высокие зарплаты

7% самарцев уверены, что любой труд достоин хорошей оплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Лидером рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На втором месте директора и руководители (11%), на третьем — программисты и госслужащие (по 10%). Опрос провел сервис SuperJob с 22 мая по 3 июня 2026 года среди экономически активных горожан.

«В списке переоцененных профессий также фигурируют менеджеры (8%), футболисты (5%), риелторы (4%) и курьеры (3%). По 2% голосов набрали блогеры и артисты, по 1% — банковские работники и юристы», - говорится в сообщении.

7% самарцев уверены, что любой труд достоин хорошей оплаты. Еще 7% назвали другие профессии — от косметологов и стоматологов до маркетологов и репетиторов. Каждый пятый участник опроса не смог определиться.

Мужчины чаще указывали на высокие доходы чиновников и руководителей, женщины — на зарплаты футболистов и блогеров. При этом горожанки чаще мужчин говорили, что любая работа должна достойно оплачиваться (9% против 5%).

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