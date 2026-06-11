Компания из Тольятти вошла в топ-20 крупнейших аутсорсеров учетных функций

Компания из Тольятти вошло в двадцатку крупнейших аутсорсеров учетных функций / Фото: РКС

Агентство RAEX опубликовало Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций 2026 года. В топ-20 вошла компания из Тольятти — ЦО «Эксперт» (входит в группу «РКС»), заняв 18 место. При этом она возглавила подрейтинг по направлению подготовки отчетности по РСБУ и заняла третье место по подготовке отчетности по МСФО.

«Вхождение в топ-20 — это результат многолетней системной работы команды и подтверждение выбора правильного вектора развития. Наша главная цель — предоставлять бизнесу прозрачный, быстрый и технологичный сервис. Благодарим коллег за проделанную работу и надеемся на достижение новых вершин», — сказал главный бухгалтер ООО «РКС-Холдинг» Валентин Петров.

ЦО «Эксперт» предоставляет услуги в области аутсорсинга финансовых услуг и кадрового сопровождения организаций. На его обслуживании находятся более 35 юридических лиц в 12 регионах России.

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