В Самарской области изменится расписание пригородных поездов в июне и июле

Пассажиров просят заранее уточнять расписание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области изменится расписание пригородных поездов на участке Новокуйбышевская — Тольятти. Это связано с ремонтными работами Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщили в АО «Самарская ППК».

«15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29 июня и 1, 3 июля изменится расписание двух поездов», — сообщили в компании.

17, 19, 24, 26 июня и 1, 3 июля поезд № 7118/7117 Тольятти — Самара — Новокуйбышевская отправится из Тольятти в 10:57, прибудет в Новокуйбышевскую в 13:35 (на 13 минут позже обычного). Поезд № 7110 — 7120/7119 Новокуйбышевская — Самара — Тольятти отправится в 13:45 вместо 13:38.

Также 15, 17, 19, 23, 25, 29 июня и 1, 3 июля изменится расписание поезда № 7128/7127 Новокуйбышевская — Самара — Тольятти. Он отправится в 19:43 — на 10 минут раньше обычного. В Тольятти состав прибудет по графику, в 22:25. Пассажиров просят заранее уточнять расписание.

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