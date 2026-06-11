Осужденный самарский экс-министр Пивкин хочет вернуться на работу

В суде 11 июня Иван Пивкин сказал, что вину по-прежнему не признает Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в Шестом кассационном суде общей юрисдикции начали пересматривать приговор осужденному бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Напомним, что Пивкина задержали летом 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий. В августе 2025 года суд признал его виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, приговорил к штрафу и отпустил.

Но после рассмотрения апелляции уголовную статью изменили на превышение должностных полномочий. Пивкину приговорили к пяти годам колонии, экс-министра арестовали в зале суда.

Позже стало известно, что бывший чиновник намерен подать кассационную жалобу на приговор. В суде 11 июня Иван Пивкин сказал, что вину по-прежнему не признает, и заявил, что намерен вернуться к работе, пишет «Ъ-Волга». Дело продолжат пересматривать 26 июня.

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