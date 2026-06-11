В Самаре после ДТП Great Wall опрокинулась при столкновении с Toyota

От удара Great Wall опрокинулся на левую Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре столкнулись две иномарки. В Кировском районе авария произошла 10 июня в 16:25 на улице Дальневосточной. Один из автомобилей перевернулся, пострадал 68-летний мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«47-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 двигался по улице Дальневосточной со стороны Елизарова. Напротив дома № 4 при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Great Wall под управлением 68-летнего мужчины. Тот ехал в попутном направлении, не меняя полосу», — рассказали в ведомстве.

От удара Great Wall опрокинулся на левую сторону по ходу движения. 68-летний водитель получил травмы. Его госпитализировали и назначили стационарное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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