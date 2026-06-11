В Самарской области за три месяца выявили 16 нелегальных кредиторов

В настоящем комиссионном магазине деньги можно получить только после продажи вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал 2026 года в Самарской области выявили 16 нелегальных участников финансового рынка. Эти компании оформляли займы под залог имущества или же работали под видом комиссионных магазинов. Такие «черные» кредиторы работали в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Чапаевске, рассказали в Самарском отделении Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

«Стоит помнить, что в настоящем комиссионном магазине деньги можно получить только после продажи вещи», – рассказал управляющий отделением Андрей Колосков.

Самарцам напоминают, что в официальном ломбарде обязательно выдают залоговый билет с подробной информацией о займе. Если же вам предлагают какие-то другие документы, есть риск, что это «черные» кредиторы. Обращаться к ним опасно: можно лишиться имущества и существенно переплатить за использование средств займа. Проверить финансовую организацию можно на сайте Банка России в соответствующем разделе, а ломбард – в государственном реестре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал