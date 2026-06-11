Под Самарой ввели карантин из-за вспышки бешенства

Карантин снимут через 60 дней после ликвидации бешенства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания. Очаг бешенства выявили в личном подсобном хозяйстве в поселке Лебедь города Кинель. Указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на сайте регионального правительства.

«Определить территорию личного подсобного хозяйства эпизоотическим очагом по бешенству животных», – говорится в документе.

Территорию в радиусе 500 метров от очага бешенства признали неблагополучным пунктом. На время действия карантина в очаг бешенства не будут пускать посторонних, кроме тех, кто задействован в ликвидации болезни. В неблагополучном пункте запретили проводить ярмарки и выставки животных, отлавливать их для зоопарков. Карантин снимут через 60 дней после ликвидации бешенства.

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