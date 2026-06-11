Выпускник «СВОе Дело» открыл производство картофеля фри в Самарской области

Старт третьего потока обучения запланирован на конец лета Фото: минэкономразвития Самарской области

Житель Самарской области Ринат Аюкаев открыл производство замороженных полуфабрикатов из картофеля. Предприниматель выпускает картофель фри и картофель по-деревенски. На производстве заняты два человека, которые ежедневно выпускают около 150 кг картофеля. К концу лета предприниматель планирует увеличить объем до 300-400 кг в день.

«Для нас важно, чтобы каждый герой чувствовал себя востребованным, видел перспективы развития в родном регионе и знал, что может рассчитывать на нашу поддержку. И программа «СВОе Дело» призвана помочь им в этом, найти свое предназначение в предпринимательстве», — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участники и ветераны спецоперации, а также члены их семей могут пройти обучение и получить сопровождение наставников. Выпускники программы могут претендовать на грант в 500 тысяч рублей на открытие или масштабирование бизнеса. Также доступен льготный займ Гарантийного фонда по ставке 3% годовых. Старт третьего потока обучения запланирован на конец лета. Прием заявок уже открыт на сайте svoedelo.mybiz63.ru.

Проект реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке правительства региона и Фонда «Защитники Отечества». Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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