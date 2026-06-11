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НовостиОбщество11 июня 2026 10:30

В Самарской области зарплата менеджеров по персоналу выросла на 68% за год

В Самарской области составили топ-5 вакансий по росту зарплат за год
Екатерина ПАВЛОВА
Работодатели готовы усиливать условия для позиций, от которых напрямую зависит организация командной и производственной работы.

Работодатели готовы усиливать условия для позиций, от которых напрямую зависит организация командной и производственной работы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года в Самарской области активнее всего повышались зарплаты в вакансиях для кадровых, рабочих, производственных, сервисных и управленческих специалистов. Самый большой скачок зафиксировали у менеджеров по персоналу – на 68% относительно прошлого года. Сейчас им в среднем предлагают 93 145 рублей. Об этом сообщает Авито Работа.

«Менеджеры по персоналу помогают компаниям закрывать вакансии, сопровождать сотрудников и выстраивать процессы подбора. Работодатели готовы усиливать условия для позиций, от которых напрямую зависит организация командной и производственной работы», – рассказали аналитики сервиса.

На втором месте топа оказались дорожные мастера со средней зарплатой 250 000 рублей (рост на 67%), а на третьем – приемщики с 115 000 рублей (рост на 64%).

Также значительно выросли доходы скотников – до 72 000 рублей (роста на 57%). Замыкают топ-5 начальники участков с зарплатой 104 486 рублей (рост на 52%).

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