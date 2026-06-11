Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 10:39

В Самаре уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия

Самарский чиновник попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия
Александра ТАЙБАТРОВА
Бывшего сотрудника департамента управления имуществом уволили в связи с утратой доверия

Бывшего сотрудника департамента управления имуществом уволили в связи с утратой доверия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего сотрудника департамента управления имуществом мэрии Самары Рашида Галимова уволили в связи с утратой доверия. Его включили в федеральный «черный список» уволенных чиновников.

Из документов следует, что Галимов занимал пост руководителя отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля. Решение об увольнении было принято 18 мая 2026 года, а сведения в реестре были опубликованы 5 июня.

Ранее в Самаре уволили заместителя начальника департамента управления имуществом Евгения Кальченко за то, что он не урегулировал конфликт интересов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал