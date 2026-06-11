На пересечении улиц XXII Партсъезда и Победы в Самаре изменят схему движения

Трамвай №11 будет ехать от автостанции «Аврора» до Юнгородка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 11 июня, с 20:00, начнут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы. Из-за этого участок в сторону метро «Безымянка» закроют для машин, самокатов и других средств передвижения до 18:00 18 июня. В сторону улицы Средне-Садовой транспорт направят в объезд через улицу Физкультурную.

Участок в сторону метро «Безымянка» закроют для машин, самокатов и других средств передвижения до 18:00 18 июня Фото: администрация Самары.

Из-за ремонта изменятся маршруты трамваев. Трамваи №4 и №23 пустят по кольцу от Постникова оврага до Дома печати, затем до автостанции «Аврора», по улице Красных Коммунаров и обратно, а №7 и №12 поедут от стадиона «Самара Арена» до Дома печати через улицы Ново-Вокзальную, Ставропольскую и Антонова-Овсеенко. Трамвай №11 будет ехать от автостанции «Аврора» до Юнгородка. Трамваи №19 и №21 будут ходить от улицы Фадеева и Барбошиной поляны до Дома печати по Ново-Вокзальной, Ставропольской и Антонова-Овсеенко. Трамвай №2 (Постников овраг – Юнгородок) работает только по будням в часы пик.

Троллейбусы №7 будут следовать по сокращенному маршрут от завода «Металлург» по проспекту Металлургов, проспекту Кирова, улицам Вольской, Воронежской, Победы, Калинина и обратно на Вольскую. Автобусы №30, 34, 41 и 226 в сторону метро «Безымянка» направят в объезд по улице Победы, улице XXII Партсъезда, с разворотом на Физкультурной, а дальше – по обычным маршрутам.

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