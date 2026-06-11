В Самаре врачей начали обучать медицине здорового долголетия

После курса врачи смогут работать в центрах Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В самарском медицинском университете стартовал цикл обучения «Медицина здорового долголетия» для врачей центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В регионе уже работает первый центр медицины здорового долголетия на базе городской больницы №10. За время его работы обследование прошли более 180 жителей региона в возрасте от 18 до 50 лет. У 46 из них выявили признаки преждевременного старения. Для всех разработали индивидуальные программы оздоровления и назначили препараты для снижения рисков», — говорится в сообщении.

После курса врачи смогут работать в центрах здорового долголетия и выявлять предриски заболеваний. Врачей научат мотивировать людей выполнять рекомендации для замедления старения.

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