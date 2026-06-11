Губернатор Самарской области вручил жителям госнаграды ко Дню России

Глава региона поблагодарил жителей за большой вклад в развитие Самарской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 11 июня, в Самаре губернатор Вячеслав Федорищев вручил отличившимся жителям региона государственные награды. Торжественная церемония прошла в театре оперы и балета.

«Сегодня этот праздник вызывает у нас особые чувства. Период с начала спецоперации стал временем единения российского народа и подъема патриотического духа. Жители Самарской области прилагают максимум усилий для укрепления обороноспособности страны и экономического потенциала региона. Я не перестаю восхищаться, как много среди вас замечательных, талантливых, трудолюбивых, ответственных и неравнодушных людей», - сказал глава региона участникам церемонии.

Глава региона поблагодарил жителей за большой вклад в развитие Самарской области. В зале находились Герои России, представители промышленного сектора, науки, образования, здравоохранения, культуры и других сфер.

Впервые почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» был вручен не отдельному человеку, а коллективу. Его получил филиал фонда «Защитники Отечества». Федорищев поблагодарил всех собравшихся за поддержку участников СВО и их семей.

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