В Самарской области продолжают расчистку Сызранки и возьмутся еще за три водоема

Исчезли непроходимые заросли, вернулись лебеди Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области стартовал второй этап расчистки русла реки Сызранки. Также в этом году по госпрограммам начнут очищать пруд Школьный в Исаклах, озеро Приказное в Нефтегорском районе и пруд Барский в Шигонском районе. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Во второй половине июня по всей стране начинается сезон восстановления водоемов: рыба завершила нерест, и сотрудники служб приступают к работам», — отметили в ведомстве.

В прошлые годы на Сызранке привели в порядок 40 гектаров на участке 1,8 км. Исчезли непроходимые заросли, вернулись лебеди и утки, рыбы стало больше. Спортсмены-гребцы тренируются прямо от пирса.

В этом году на Сызранке работает земснаряд, экскаватор-амфибия, самосвалы и бульдозер. До 2027 года планируют привести в порядок еще 33,7 гектара акватории. Пруд Школьный в Исаклах расчистят до 2028 года на средства федерального и областного бюджетов.

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