В Самарской области назвали примерные сроки оглашения результатов ОГЭ

Проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Недавно в Самарской области выпускники девятых классов сдали ОГЭ и теперь ждут результатов. По регламенту проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней, а официально их утверждают в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки. Об этом сообщает Рособрнадзор.

«После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации и органы местного самоуправления для ознакомления участников. С ними можно ознакомиться в течение одного дня после передачи. Именно этот день считается официальным днем объявления результатов», – рассказали в ведомстве.

Например, ОГЭ по математике школьники сдавали 2 июня, поэтому его результаты станут известны до 16 июня.

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