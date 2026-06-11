В Самарской области ввели институт уполномоченного по правам инвалидов

В нашей области живет больше 200 тысяч человек с инвалидностью. Фото: Иван Макеев

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе создали институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Самарская область стала вторым регионом в стране, где появилась такая практика. Глава региона встретился с Екатериной Куприяновой – главным специалистом по контролю качества работы с клиентами ООО «Орто-инновации» – и предложил ей возглавить новую структуру.

«В нашей области живет больше 200 тысяч человек с инвалидностью. Социальный блок занимается ими правильно, но мы всегда ищем способы усилить эту работу. Поэтому я решил ввести институт уполномоченного и хочу предложить вам его возглавить. У вас большой опыт, и, главное, люди вам доверяют. Уверен, у вас получится сделать жизнь людей с инвалидностью более комфортной», – сказал губернатор на встрече.

Куприянова согласилась. После этого Вячеслав Федорищев поручил ей сформировать аппарат уполномоченного и приступать к работе.

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