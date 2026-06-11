Дмитрий Пьянов назвал пять правил для начинающих инвесторов

Дмитрий Пьянов / Фото: пресс-служба ВТБ

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сформулировал пять базовых принципов для тех, кто только выходит на фондовый рынок. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Первый и ключевой принцип, по словам банкира, — понимание прямой зависимости между риском и доходностью: «Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере».

Второй совет касается психологической устойчивости. Пьянов советует каждому начинающему инвестору заранее честно ответить себе на вопрос: как он воспримет просадку портфеля на 20, 30, 50 или даже 70%?

«Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша», — пояснил банкир.

Третий принцип — покупать дешево, продавать дорого. Четвертый — постепенно осваивать анализ фундаментальных показателей эмитентов. По словам Пьянова, именно они определяют доходность актива не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе.

Пятый совет — диверсификация: «Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах — по эмитентам, по отраслям, по инструментам».

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