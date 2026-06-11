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НовостиОбщество11 июня 2026 12:56

В преддверии Дня России в Самарской области развернули многометровые триколоры

В Самарской области устроили патриотический флешмоб
Екатерина ПАВЛОВА
12 июня патриотический флешмоб пройдет и в Самаре – в парке «Молодежный» развернут 400-метровый триколор. Фото: «Единая Россия»

12 июня патриотический флешмоб пройдет и в Самаре – в парке «Молодежный» развернут 400-метровый триколор. Фото: «Единая Россия»

В Нефтегорске накануне Дня России активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» развернули 300-метровый триколор. В акции участвовали больше 200 человек: участники СВО, молодогвардейцы, молодежь, местные жители и глава района Александр Баландин.

«Спасибо жителям и администрации района за поддержку нашей идеи. У ленты большая история, и мы рады, что смогли развернуть ее в Нефтегорском районе. На акции собралось много неравнодушных, чтобы вместе развернуть главный символ страны. Поздравляю всех с Днем России!» – сказал руководитель аппарата самарского отделения «Молодой Гвардии» Арсений Ганин.

Такую же акцию провели в селе Хворостянка. Там на центральной площади развернули ленту длиной больше 300 метров. 12 июня патриотический флешмоб пройдет и в Самаре – в парке «Молодежный» развернут 400-метровый триколор.

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