В Самаре хотят реконструировать Ленинградскую улицу

Сроки и план реконструкции пока неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют реконструировать самую известную пешеходную улицу – Ленинградскую. Это прописано в Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Она находится в Самарском районе – одном из исторических и культурных центров города.

«Среди приоритетных направлений развития района – реконструкция пешеходной зоны по улице Ленинградской», – говорится в документе.

Сроки и план реконструкции пока неизвестны. Также в документе обозначены другие планы по улучшению района, например строительство общественных туалетов, создание дополнительных рекреационных зон и общественных пространств, формирование реестра объектов культурного наследия, восстановление ливневой канализации и многое другое.

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