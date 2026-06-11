Между Самарской областью и двумя регионами Поволжья проложат новый автомаршрут

Он пройдет по местам жизни и пребывания династии Аксаковых, а также по мотивам сказки «Аленький цветочек». Фото: Министерство туризма Самарской области

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» Самарская, Оренбургская область и Республика Башкортостан подписали дорожную карту. Она предполагает создание нового автомобильного маршрута между тремя регионами. Он пройдет по местам жизни и пребывания династии Аксаковых, а также по мотивам сказки «Аленький цветочек». Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

«Сейчас автомобильный туризм выступает одним из ключевых драйверов роста внутреннего турпотока, предоставляя туристам свободу передвижения и возможность самостоятельно планировать путешествие», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Планируется, что создание таких маршрутов увеличит туристический поток между регионами-соседями и станет стимулом для развития придорожной инфраструктуры.

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