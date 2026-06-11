В Самаре Audi въехала в мотоцикл

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

10 июня в 00:10 в Красноглинском районе Самары 18-летний водитель на Audi A6 выезжал с прилегающей территории на улицу Ветвистую в направлении улицы Сергея Лазо. Около дома №2 он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda CBR1000RR. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему назначили амбулаторное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самаре после ДТП Great Wall опрокинулась при столкновении с Toyota.

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