Мэр Самары поздравил юнармейцев с победой в международных соревнованиях

Самарцы успешно справились с военно-спортивным многоборьем, греблей на шлюпках и заданиям по тактической медицине. Фото: Иван Носков

Команда юнармейцев из Самарской области победила в международной игре «Наследники Победы». Это военно-спортивные соревнования, в которых участвовали 32 команды из России, Абхазии, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Ребят поздравил мэр Самары Иван Носков.

«Ребята, вы – лучшие! От души поздравляю вас и вашего тренера Романа Юрьевича Федорова. Остальным юнармейцам стоит равняться на лучших. В основном соревновались десятиклассники, так что нужна достойная смена», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Самарцы успешно справились с военно-спортивным многоборьем, греблей на шлюпках, заданиями по тактической медицине, управлением FPV катерами, дрон-рейсингом, военно-полевой тактической игрой на местности «Дорога победителей» и другими испытаниями.

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