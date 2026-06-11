В Самаре одобрили три проекта КРТ

Это заслуга всей команды градостроительной политики нашего города. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета. На нем одобрили три проекта комплексного развития территорий в Самаре. Они находятся в Железнодорожном районе на пересечении улиц Партизанской и Песчаной, в Октябрьском районе на улице Кузбасской рядом с Северо-Восточной магистралью, а также в Промышленном районе на улицах Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина.

«Уважаемые коллеги, мы поддержали три масштабных проекта, и очень важно видеть, что институт градостроительного совета начал активно работать и развиваться. Это заслуга всей команды градостроительной политики нашего города. Но останавливаться на достигнутом нельзя», – рассказал глава региона.

Также на Совете назначили нового министра градостроительной политики. Им стала Екатерина Семенова, которая раньше была главным архитектором Самарской области.

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